Новосибирец получил условный срок за страшную смерть женщины в шахте лифта

Женщина упала в шахту лифта с высоты 4-го этажа. Фото из архива НГС
Женщина упала в шахту лифта с высоты 4-го этажа. Фото из архива НГС

В Новосибирске завершился суд по делу о гибели женщины в шахте лифта.


Несчастный случай произошёл вечером 23 декабря 2016 года в здании на улице Электрозаводской, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска, гособвинитель по уголовному делу Евгения Дампилова.


По её словам, коллега индивидуального предпринимателя, который арендовал площади в этом здании, решила подняться с 4-го на 5-й этаж на грузовом лифте и распахнула дверь шахты. Как уточнила гособвинитель, обычно эту дверь можно было открыть вручную только в том случае, если кабина лифта стояла на этом же этаже. Если её не было, то дверь не поддавалась. В этот раз женщина по привычке шагнула в шахту лифта.


«Она не заметила <…> отсутствия кабины — просто даже никто не мог предположить, что так будет, — и шагнула в неосвещённый проём шахты лифта, отчего произошло падение с высоты 4-го этажа, в результате которого наступила смерть женщины», — описала ситуацию Евгения Дампилова, пояснив, что на самом деле кабина лифта в это время была этажом выше.


Ранее в следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщали, что погибшей было 43 года. По словам Евгении Дампиловой, у женщины осталось трое детей, двое из которых — несовершеннолетние.


За падение женщины в шахту лифта под суд пошёл 57-летний директор организации, которой принадлежит здание. 


Название компании гособвинитель уточнять не стала, но пояснила, что подсудимый не был собственником этой фирмы, а просто её возглавлял и поэтому был в ответе в том числе и за безопасность в здании.


В суде выяснилось, что грузовой лифт, в шахту которого упала женщина, работал несмотря на то, что ещё в 2004 году его запретили эксплуатировать из-за технических замечаний. Официально его никто не обслуживал и не ремонтировал. «А поскольку директор является лицом, на котором в силу занимаемой должности лежат обязанности по руководству всей текущей деятельностью <….> общества, то он умышленно не организовывал проведение оценки соответствия грузового лифта всем техническим нормам», — подытожила Евгения Дампилова.


По словам гособвинителя, свою вину директор фирмы признал и выплатил семье погибшей женщины 1,5 миллиона рублей. Её муж в суде на строгом наказании не настаивал.


В среду, 13 июня, Дзержинский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

В марте этого года на стройке в Кольцово в шахте лифта погиб рабочий — он упал с высоты 9-го этажа. Тогда в компании, которая строила дом, заявили, что, по предварительной версии, виноват в происшествии сам строитель, нарушивший технику безопасности.

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