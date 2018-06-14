В Новосибирске после дождя массово перестали работать светофоры
Днём 14 июня в разных частях Новосибирска перестали работать светофоры.
«На перекрестках Лазурная – Волочаевская и ГБШ – Волочаевская (ТЦ "Невский") не работают светофоры. Как всегда, никто не регулирует. Выехать с ТЦ "Невский" на Волочаевскую нереально», — написал в редакцию читатель после 14 часов.
Также очевидцы на картах Яндекса отметили еще несколько неработающих светофоров: на площади Труда, на развязке Димитровского моста, улице Кирова, площади инженера Будагова.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что светофоры, которые отмечены на картах Яндекса, отключились из-за погодных условий. Чинить их уже выехали бригады ремонтников.
Информации по светофорам на Волочаевской возле ТЦ «Невский» и Лазурная в СМЭУ пока нет. В учреждении добавили, что на Волочаевской с утра не работает другой светофор — рядом со школой
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Скриншот yandex.ru/maps