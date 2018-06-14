В Новосибирске после дождя массово перестали работать светофоры

Погода испортила работу светофоров в Новосибирске
Погода испортила работу светофоров в Новосибирске

Днём 14 июня в разных частях Новосибирска перестали работать светофоры.


«На перекрестках Лазурная – Волочаевская и ГБШ – Волочаевская (ТЦ "Невский") не работают светофоры. Как всегда, никто не регулирует. Выехать с ТЦ "Невский" на Волочаевскую нереально», — написал в редакцию читатель после 14 часов.


Также очевидцы на картах Яндекса отметили еще несколько неработающих светофоров: на площади Труда, на развязке Димитровского моста, улице Кирова, площади инженера Будагова.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что светофоры, которые отмечены на картах Яндекса, отключились из-за погодных условий. Чинить их уже выехали бригады ремонтников.


Информации по светофорам на Волочаевской возле ТЦ «Невский» и Лазурная в СМЭУ пока нет. В учреждении добавили, что на Волочаевской с утра не работает другой светофор — рядом со школой № 71. Там ситуация связана с плановыми работами «Электросетей».


Светофоры отключились в разных частях города
Светофоры отключились в разных частях города


Прочтений: 278
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

«Быстроном» разыграет десять широкоформатных телевизоров в прямом эфире НГС
17 июня в 12:00 «Быстроном» подведет итоги акции «Покупай! Побеждай! Болей широкоформатно!»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено