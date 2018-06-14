Новосибирские архитекторы придумали здания в честь Роналду и Месси

Архитекторы новосибирского архитектурного бюро «ИнтерПроект» придумали здания к старту чемпионату мира по футболу — они создали архитектурные концепты для отеля, жилого дома и торгового центра, посвящённые игре и знаменитым игрокам.


Фасад жилого дома предложили собрать из множества «футбольных мячей»
Фасад жилого дома предложили собрать из множества «футбольных мячей»


Например, именем Криштиану Роналду архитекторы назвали жилой дом «Криштиану Home», фасад которого напоминает расцветку футбольного мяча, а остекление первых этажей — футбольные ворота.


«В таком доме, который весь наполнен спортом, обязательно есть бассейн, тренажерный зал, а на благоустроенной территории, конечно же, есть футбольное поле», — описывают концепт в «ИнтерПроекте». В нём архитекторы предложили сделать эксплуатируемую кровлю, а на первом этаже открыть ресторан португальской кухни.


ТРЦ «Месси Team» украшает огромная буква «М»
ТРЦ «Месси Team» украшает огромная буква «М»


Лионелю Месси архитекторы посвятили 3-этажный торговый центр «Месси Team»: в оформлении фасада они использовали многократно повторённую букву «М». А также предложили построить отель «11 городов» — по числу российских городов, принимающих в этом году футбольный турнир. По задумке авторов, каждый из блоков можно было бы назвать в честь одного из них.


Каждый из блоков можно назвать одним из 11 городов, принимающих чемпионат 2018 года
Каждый из блоков можно назвать одним из 11 городов, принимающих чемпионат 2018 года


Как объяснили в компании, концепты создавались без привязки к месту. «Просто есть идея — футбол, чемпионат, и мы подумали, как туда встроиться архитектурой, — рассказали в «ИнтерПроекте». — Поэтому это визуализации названий проектов, полный полет архитектурной мысли».


Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, но уже стал главным событием лета в России: в Новосибирске матчи будут транслировать на специально отремонтированной по такому случаю набережной, а на прошлой неделе в город привезли специально созданные к чемпионату 100-рублёвые купюры

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