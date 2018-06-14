Новосибирские архитекторы придумали здания в честь Роналду и Месси

Архитекторы новосибирского архитектурного бюро «ИнтерПроект» придумали здания к старту чемпионату мира по футболу — они создали архитектурные концепты для отеля, жилого дома и торгового центра, посвящённые игре и знаменитым игрокам.







Фасад жилого дома предложили собрать из множества «футбольных мячей»





Например, именем Криштиану Роналду архитекторы назвали жилой дом «Криштиану Home», фасад которого напоминает расцветку футбольного мяча, а остекление первых этажей — футбольные ворота.







«В таком доме, который весь наполнен спортом, обязательно есть бассейн, тренажерный зал, а на благоустроенной территории, конечно же, есть футбольное поле», — описывают концепт в «ИнтерПроекте». В нём архитекторы предложили сделать эксплуатируемую кровлю, а на первом этаже открыть ресторан португальской кухни.







ТРЦ «Месси Team» украшает огромная буква «М»





Лионелю Месси архитекторы посвятили 3-этажный торговый центр «Месси Team»: в оформлении фасада они использовали многократно повторённую букву «М». А также предложили построить отель «11 городов» — по числу российских городов, принимающих в этом году футбольный турнир. По задумке авторов, каждый из блоков можно было бы назвать в честь одного из них.







Каждый из блоков можно назвать одним из 11 городов, принимающих чемпионат 2018 года





Как объяснили в компании, концепты создавались без привязки к месту. «Просто есть идея — футбол, чемпионат, и мы подумали, как туда встроиться архитектурой, — рассказали в «ИнтерПроекте». — Поэтому это визуализации названий проектов, полный полет архитектурной мысли».







Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, но уже стал главным событием лета в России: в Новосибирске матчи будут транслировать на специально отремонтированной по такому случаю набережной, а на прошлой неделе в город привезли специально созданные к чемпионату 100-рублёвые купюры.

