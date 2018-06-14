В художественном музее развешали фото обнажённых звёзд Голливуда
Сегодня, 14 июня, в художественном музее начала работать выставка фотографий из знаменитого эротического календаря Pirelli. В залах разместили несколько сотен снимков голливудских звёзд, сделанных известными фотографами в разные годы.
Выпускать подарочный настенный календарь с фотографиями женщин придумали сотрудники отдела маркетинга итальянской компании Pirelli (один из крупнейших производителей шин) в 1962 году. Два года спустя фотограф Роберт Фриман, известный благодаря сотрудничеству с группой Beatles, сделал снимки для календаря, который вошёл в историю. С тех пор за выпусками календаря Pirelli охотятся коллекционеры со всего света.
Комментарий организаторов выставки корреспонденту НГС за время подготовки материала получить не удалось, но в пресс-релизе сказано, что в экспозицию вошли лучшие снимки для выпусков календаря с 1988-го по 2016 год, созданные звёздами мировой фотографии.
«Работы фотографов, снимавших календари Pirelli с 1988-го по 2016 год, дают возможность проследить эволюцию образа женщины в искусстве фотографии, а также эволюцию самой фотографии на протяжении последних 30 лет», — говорится в сообщении компании.
Значительную часть экспозиции занимают работы Питера Линдберга — единственного фотографа, который снимал для календаря четыре раза: в 1996 году, в 2002 году, в 2014 году и в 2017 году.
Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатлённые эмоции». Для воплощения идеи естественной красоты и женственности он выбрал четырнадцать знаменитых актрис, среди которых Кейт Уинслет, Джессика Честейн, Николь Кидман, Ума Турман, Пенелопа Крус и другие звёзды. Также моделью стала преподаватель кафедры политической теории МГИМО Анастасия Игнатова. Как сообщило РИА Новости, на презентации календаря Питер Линдберг рассказал, что познакомился с ней на ужине и она ему так понравилась, что он решил включить её фото в выпуск.
Выставка будет работать до 2 сентября, билет стоит 300 рублей, льготный — 150 рублей.
В начале июня на другой площадке показали работы сибирских фотографов, которые снимают в жанре ню. На открытии выставки присутствовали и модели — одна из них разделась и провела экскурсию.
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Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой