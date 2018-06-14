В художественном музее развешали фото обнажённых звёзд Голливуда

Сегодня, 14 июня, в художественном музее начала работать выставка фотографий из знаменитого эротического календаря Pirelli. В залах разместили несколько сотен снимков голливудских звёзд, сделанных известными фотографами в разные годы.





Для календаря традиционно позируют знаменитые актрисы. На этом фото 2007 года — Пенелопа Крус





Выпускать подарочный настенный календарь с фотографиями женщин придумали сотрудники отдела маркетинга итальянской компании Pirelli (один из крупнейших производителей шин) в 1962 году. Два года спустя фотограф Роберт Фриман, известный благодаря сотрудничеству с группой Beatles, сделал снимки для календаря, который вошёл в историю. С тех пор за выпусками календаря Pirelli охотятся коллекционеры со всего света.





Работы, вошедшие в календарь 2008 года





Комментарий организаторов выставки корреспонденту НГС за время подготовки материала получить не удалось, но в пресс-релизе сказано, что в экспозицию вошли лучшие снимки для выпусков календаря с 1988-го по 2016 год, созданные звёздами мировой фотографии.







Фото для календаря 2009 года, автор — Питер Бирд





«Работы фотографов, снимавших календари Pirelli с 1988-го по 2016 год, дают возможность проследить эволюцию образа женщины в искусстве фотографии, а также эволюцию самой фотографии на протяжении последних 30 лет», — говорится в сообщении компании.





Снимок 1988 года, автор — Барри Латеган





Значительную часть экспозиции занимают работы Питера Линдберга — единственного фотографа, который снимал для календаря четыре раза: в 1996 году, в 2002 году, в 2014 году и в 2017 году.





Джулианна Мур в объективе немецкого фотографа Питера Линдберга





Работая над серией чёрно-белых портретов для календаря 2017 года, Питер Линдберг не использовал ретуши и спецэффектов





Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатлённые эмоции». Для воплощения идеи естественной красоты и женственности он выбрал четырнадцать знаменитых актрис, среди которых Кейт Уинслет, Джессика Честейн, Николь Кидман, Ума Турман, Пенелопа Крус и другие звёзды. Также моделью стала преподаватель кафедры политической теории МГИМО Анастасия Игнатова. Как сообщило РИА Новости, на презентации календаря Питер Линдберг рассказал, что познакомился с ней на ужине и она ему так понравилась, что он решил включить её фото в выпуск.





Снимки для календаря Pirelli 1995 года, автор — Ричард Аведон





Выставка будет работать до 2 сентября, билет стоит 300 рублей, льготный — 150 рублей.





В начале июня на другой площадке показали работы сибирских фотографов, которые снимают в жанре ню. На открытии выставки присутствовали и модели — одна из них разделась и провела экскурсию.