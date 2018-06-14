Видео: дороги Новосибирска ушли под воду


Сегодня, 14 июня, после прошедшего ливня дороги Новосибирска скрылись под водой.


Видео с затопленной улицей Пархоменко в редакцию НГС прислал очевидец. Он пояснил, что эти кадры сделал в районе Монумента Славы примерно в полдень.



Площадь Труда в этот раз затопило меньше, чем в выходные, когда проезжающие машины скрывались под водой практически наполовину.


Корреспондент НГС провёл на площади Труда два часа, чтобы оценить масштабы потопа
Корреспондент НГС провёл на площади Труда два часа, чтобы оценить масштабы потопа


Но потоп в этот раз оказался не таким уж и сильным 
Но потоп в этот раз оказался не таким уж и сильным 



Не обошла стихия и Бердск.



Синоптики сообщали, что дожди задержатся в Новосибирске до следующей ночи. Уже днём 15 июня осадки прекратятся, и установится комфортная тёплая погода без жары.

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