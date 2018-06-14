Видео: дороги Новосибирска ушли под воду





Сегодня, 14 июня, после прошедшего ливня дороги Новосибирска скрылись под водой.







Видео с затопленной улицей Пархоменко в редакцию НГС прислал очевидец. Он пояснил, что эти кадры сделал в районе Монумента Славы примерно в полдень.











Площадь Труда в этот раз затопило меньше, чем в выходные, когда проезжающие машины скрывались под водой практически наполовину.







Корреспондент НГС провёл на площади Труда два часа, чтобы оценить масштабы потопа





Но потоп в этот раз оказался не таким уж и сильным









Не обошла стихия и Бердск.









Синоптики сообщали, что дожди задержатся в Новосибирске до следующей ночи. Уже днём 15 июня осадки прекратятся, и установится комфортная тёплая погода без жары.