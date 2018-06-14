Два этажа стекла и стали: власти показали, как будет выглядеть новая станция метро «Спортивная»

Совещание прошло утром 14 июня на месте будущей стройки
Совещание прошло утром 14 июня на месте будущей стройки

Специалисты мэрии Новосибирска провели совещание на месте строительства нового ЛДС на Горском — на нем показали инфрастуктуру, дороги к дворцу спорта, а также подходы к станции метро «Спортивная», которую должны построить вместе с ним.


«Задача не только построить ЛДС — здесь очень много инфраструктурных вопросов, которые предстоит решить, прежде всего связанных с подъездом, выездом, создании станции метро, коммуникации. Вопросы, связанные с защитой от нашей реки Оби, потому что мы находимся в пойменной зоне — это подтопляемая зона, и хоть как надо решать вопросы подъёма, отсыпки грунта. Правильная планировка дорог — здесь важно не промахнуться, потому что можно заложить такое, что просто финансово будет неподъёмно. В то же время не хотелось бы жить одним днём, проложить только тротуар один. Надо создать условия и парковки, чтобы было удобно заехать сюда и выехать отсюда в любую часть Новосибирска», — пояснил мэр и добавил, что пока проект на стадии проектирования.


Варианты расположения подъездов к ЛДС и планируемой станции метро 
Варианты расположения подъездов к ЛДС и планируемой станции метро 


Специалисты предложили сделать заезд к арене с площади Лыщинского — существующую дорогу к пляжу «Наутилус» планируют расширить и обвести её в обход ЛДС, а парковку сделать ближе к Оби. Кроме того, они рассматривают вариант строительства дополнительной дороги — набережной, которая не только позволит автомобилистам заезжать на левый берег с моста, минуя площадь Лыщинского, но и позволит в будущем добраться к другим объектам на этой территории. Среди них — футбольный стадион у Бугринской рощи. Саму площадь Лыщинского также планируют расширить и построить дополнительные съезды. Съезд появится и в середине Коммунального моста.


Предварительный проект станции метро Спортивная
Предварительный проект станции метро Спортивная


Станция метро «Спортивная», по словам специалистов, будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. Чтобы поток людей, который пойдёт с ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.


Место, на котором появится новая станция метро
Место, на котором появится новая станция метро


«Мы планируем провести градостроительный совет, где рассмотрим вопросы внешнего облика, утвердить вопросы планировки. Затем нужно ехать в Москву, доказывать нашу состоятельность, чтобы попасть в программу финансирования на следующий год», — добавил Анатолий Локоть. Предварительная стоимость ЛДС достигает пяти миллиардов рублей, с инфраструктурой — более шести миллиардов.


Транспортную инфраструктуру вокруг ЛДС планируют сформировать к середине 2022 года. Сейчас московские специалисты разрабатывают проект новой арены. Сам ЛДС должны построить к 2023 году — в нём планируют провести молодёжный чемпионат мира по хоккею

Прочтений: 6955
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (65)65
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

«Быстроном» разыграет десять широкоформатных телевизоров в прямом эфире НГС
17 июня в 12:00 «Быстроном» подведет итоги акции «Покупай! Побеждай! Болей широкоформатно!»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено