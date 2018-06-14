Два этажа стекла и стали: власти показали, как будет выглядеть новая станция метро «Спортивная»

Совещание прошло утром 14 июня на месте будущей стройки

Специалисты мэрии Новосибирска провели совещание на месте строительства нового ЛДС на Горском — на нем показали инфрастуктуру, дороги к дворцу спорта, а также подходы к станции метро «Спортивная», которую должны построить вместе с ним.





«Задача не только построить ЛДС — здесь очень много инфраструктурных вопросов, которые предстоит решить, прежде всего связанных с подъездом, выездом, создании станции метро, коммуникации. Вопросы, связанные с защитой от нашей реки Оби, потому что мы находимся в пойменной зоне — это подтопляемая зона, и хоть как надо решать вопросы подъёма, отсыпки грунта. Правильная планировка дорог — здесь важно не промахнуться, потому что можно заложить такое, что просто финансово будет неподъёмно. В то же время не хотелось бы жить одним днём, проложить только тротуар один. Надо создать условия и парковки, чтобы было удобно заехать сюда и выехать отсюда в любую часть Новосибирска», — пояснил мэр и добавил, что пока проект на стадии проектирования.







Варианты расположения подъездов к ЛДС и планируемой станции метро





Специалисты предложили сделать заезд к арене с площади Лыщинского — существующую дорогу к пляжу «Наутилус» планируют расширить и обвести её в обход ЛДС, а парковку сделать ближе к Оби. Кроме того, они рассматривают вариант строительства дополнительной дороги — набережной, которая не только позволит автомобилистам заезжать на левый берег с моста, минуя площадь Лыщинского, но и позволит в будущем добраться к другим объектам на этой территории. Среди них — футбольный стадион у Бугринской рощи. Саму площадь Лыщинского также планируют расширить и построить дополнительные съезды. Съезд появится и в середине Коммунального моста.





Предварительный проект станции метро Спортивная





Станция метро «Спортивная», по словам специалистов, будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. Чтобы поток людей, который пойдёт с ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.





Место, на котором появится новая станция метро





«Мы планируем провести градостроительный совет, где рассмотрим вопросы внешнего облика, утвердить вопросы планировки. Затем нужно ехать в Москву, доказывать нашу состоятельность, чтобы попасть в программу финансирования на следующий год», — добавил Анатолий Локоть. Предварительная стоимость ЛДС достигает пяти миллиардов рублей, с инфраструктурой — более шести миллиардов.





Транспортную инфраструктуру вокруг ЛДС планируют сформировать к середине 2022 года. Сейчас московские специалисты разрабатывают проект новой арены. Сам ЛДС должны построить к 2023 году — в нём планируют провести молодёжный чемпионат мира по хоккею.