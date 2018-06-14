Бог поможет: на крыше новостройки поставили громоотвод в форме креста
Крест, похожий на католический, появился на крыше недавно построенного 20-этажного дома около станции метро «Маршала Покрышкина» на улице Карамзина, 53. Конструкцию сфотографировал и прислал в редакцию НГС читатель Артём.
«Я не силен в теологии, но вроде даже [крест] не православный», — описал ситуацию НГС житель Новосибирска.
В компании застройщика «НОЭМА-Инвест» корреспонденту НГС заявили, что конструкция на крыше не крест. «На самом деле это громоотвод, цели как таковой сделать крест не было», — рассказали в компании.
На вопрос, почему крест светится, в компании заявили, что громоотводу просто сделали подсветку.
Фотографии светящегося креста на высотке появились и в социальных сетях.
Этот дом уже попадал в новости — в 2016 году во время строительства с рабочей площадки на соседние дома упал кран.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено читателем (1), https://twitter.com/Megerra