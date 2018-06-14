Полиция нашла пропавшую школьницу с родинкой на носу

Пропавшую школьницу отыскали полицейские 
Пропавшую школьницу отыскали полицейские 

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 17-летней Натальи Афанасьевой, которая неделю назад вышла из школы в Заельцовском районе и бесследно исчезла.


«Нашли её правоохранительные органы. <…> В Новосибирске, только что», — рассказала корреспонденту НГС руководитель добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова, не раскрывая подробностей поиска.


Ранее в «ДоброСпасе» рассказывали, что 7 июня в 12:30 Наталья Афанасьева вышла из школы на улице Северной — после этого никто из знакомых её не видел. Волонтёры поясняли, что раньше девушка из дома не уходила, а родители всегда знали, где она может быть. В ориентировке сообщалось, что у школьницы тёмно-зелёные глаза, русые волосы ниже плеч, родинка на носу. Рост пропавшей — около 163 сантиметров.

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