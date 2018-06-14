Школьник из Краснообска написал на 100 баллов ЕГЭ по информатике и математике

Кирилл Федосеев уже поступил в университет Иннополиса

Выпускник одного из лицеев Новосибирской области Кирилл Федосеев написал на 100 баллов два единых государственных экзамена — по математике профильного уровня и информатике.







Сегодня Новосибирский институт мониторинга и развития образования рассказал о первых результатах ЕГЭ.





«Есть мальчик из лицея № 13 из посёлка Краснообск, у него по математике профильной 100 баллов и по информатике тоже 100 баллов», — сообщили в институте.





Сейчас 17-летний выпускник Кирилл Федосеев ждёт результаты третьего экзамена — по русскому языку, сообщила его мама Светлана Прудникова. Молодой человек намерен учиться в университете Иннополиса — это новый город в Республике Татарстан рядом с Казанью. Он выбрал специальность в сфере IT и получил грант на обучение в этом вузе, поступил он туда ещё зимой. Обучение там проходит на английском языке.





В институте мониторинга также отметили, что всего в Новосибирской области ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов написали 5 человек, а по информатике — 10 человек.





Также сегодня стали известны результаты по географии — на 100 баллов задания выполнить не смог никто. В прошлом году были такие же результаты.





В этому году ЕГЭ начали сдавать 28 мая, основной период ЕГЭ закончится 20 июня, а с учётом резервных дней — 2 июля.