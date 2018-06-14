На площади Труда во время ливня начали срочный ремонт ливнёвок

Рабочие утром разбирали ливнёвки на площади Труда

Утром 14 июня в Новосибирске на площадь Труда приехали рабочие. Сегодня в городе шёл дождь — в прошлый раз, когда был ливень, площадь затопило.





После 10:00 корреспондент НГС заметил, что на площади снимают решётки с ливневой канализации.





В мэрии Новосибирска не смогли оперативно объяснить, какие работы происходят сейчас на площади.





Также на площади корреспондент НГС обнаружил провал





Дождь, который прошёл в выходные, затопил площадь Труда





В прошлый раз сильный дождь прошёл в Новосибирске 10 июня — тогда потоп случился в разных частях города.