На площади Труда во время ливня начали срочный ремонт ливнёвок
Утром 14 июня в Новосибирске на площадь Труда приехали рабочие. Сегодня в городе шёл дождь — в прошлый раз, когда был ливень, площадь затопило.
После 10:00 корреспондент НГС заметил, что на площади снимают решётки с ливневой канализации.
В мэрии Новосибирска не смогли оперативно объяснить, какие работы происходят сейчас на площади.
В прошлый раз сильный дождь прошёл в Новосибирске 10 июня — тогда потоп случился в разных частях города.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова