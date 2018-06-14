Коммунальщики: в домах новосибирцев из холодного крана будет бежать теплая вода

Вторая волна испытаний начнется после Дня города

В Новосибирске подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей: специалисты устранили больше 100 дефектов. Этот отопительный сезон длился на две недели дольше, поэтому все графики немного сместились.





«С 23 по 25 мая были проведены испытания на максимальную температуру. По результатам испытаний были выявлены 22 дефекта, большинство из которых на сегодня уже устранены, — рассказал заместитель директора по ремонтам и инвестициям "Теплосетей" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Алексей Заковоротных. — 9 июня завершился первый этап гидравлических испытаний на мощность и плотность. То есть на сегодняшний день проведены испытания в зоне ТЭЦ-4 и 43 локальных котельных. Выявлено 232 дефекта, на сегодняшний день устранено более 100 дефектов».





По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дефектов ниже по сравнению со среднестатистическим показателем примерно процентов на 10.





Следующий этап гидравлических испытаний начнётся после 25 июня, уточнил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Кстати, во время отключения горячей воды холодная становится теплее — около 20 градусов. «Холодная вода 20 градусов — это СНИПовская норма. Зимой холодная вода в сетях — плюс 5 градусов нормируется, летом — плюс 20. Это такой норматив. То есть у нас земля прогревается, и водопроводы также прогреваются, и вода, которая по ним течёт, инженерные коммуникации имеют возможность передать её не ниже 20 градусов, — объяснил начальник департамента. — А когда апрель, либо май месяц, когда грунт ещё не прогревшийся, при отключении горячего водоснабжения — подогрева этой холодной воды, она +5 градусов. То есть будут более комфортные условия, вода будет не ниже 20 градусов во время проведения испытаний».





Ранее в компании СГК предупредили новосибирцев, что испытания теплосетей на прочностью могут вызвать порывы под ногами горожан — предупреждающие таблички развесили на улицах, где опасность выше всего.