Кругом голова: спасатели достали из котлована «Горский» мужчину

У молодого мужчины закружилась голова во время купания
У молодого мужчины закружилась голова во время купания

Вечером 13 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» молодого мужчину, который начал просить о помощи во время купания.


«Он кого-то на берегу позвал, <…> говорит: голова кружится, плохо становится. <…> Те добежали до матросов-спасателей наших, которые там дежурят», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, спасатели подплыли к мужчине и вытащили его из воды. «До берега довели, в тенёк посадили, он там посидел, <...> в чувство пришёл», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.


Также спасатель предположил, что мужчине могло стать плохо из-за резкого перепада температур после того, как он погрелся на солнце и зашёл в холодную воду.


В Муниципальной аварийно-спасательной службе уточнили, что спасённому мужчине 21 год, от помощи врачей он отказался. 


Ранее в службе рассказывали, что купание на котловане «Горский» категорически запрещено. Всего этим летом в Новосибирске будет официально открыто пять пляжей

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