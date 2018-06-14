Кругом голова: спасатели достали из котлована «Горский» мужчину
Вечером 13 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» молодого мужчину, который начал просить о помощи во время купания.
«Он кого-то на берегу позвал, <…> говорит: голова кружится, плохо становится. <…> Те добежали до матросов-спасателей наших, которые там дежурят», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По его словам, спасатели подплыли к мужчине и вытащили его из воды. «До берега довели, в тенёк посадили, он там посидел, <...> в чувство пришёл», — описал ситуацию Дмитрий Фокин.
Также спасатель предположил, что мужчине могло стать плохо из-за резкого перепада температур после того, как он погрелся на солнце и зашёл в холодную воду.
В Муниципальной аварийно-спасательной службе уточнили, что спасённому мужчине 21 год, от помощи врачей он отказался.
Ранее в службе рассказывали, что купание на котловане «Горский» категорически запрещено. Всего этим летом в Новосибирске будет официально открыто пять пляжей.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой