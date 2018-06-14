Новорождённый лосёнок показался публике в Новосибирском зоопарке

Зоопарк объявил о рождении лосят 9 июня , тогда специалисты сообщали, что биологи зоопарка решили не отселять отца семейства, хотя в природе самец лося, как правило, держится отдельно от самки и детёнышей. Но в целях предосторожности ему был ограничен доступ в помещение, где находились лосиха с лосятами.

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Елена Громкова

Фото Владимира Шадрина