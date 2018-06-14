Новорождённый лосёнок показался публике в Новосибирском зоопарке

Новосибирский фотограф Владимир Шадрин снял одного из двух новорожденных лосят, которые появились в зоопарке в начале лета.


Двойня родилась у лосей 5 июня, некоторое время после рождения лосята были в укрытии 
Двойня родилась у лосей 5 июня, некоторое время после рождения лосята были в укрытии 


Вчера, 13 июня, на лосят в зоопарке  уже можно было посмотреть
Вчера, 13 июня, на лосят в зоопарке  уже можно было посмотреть


Лоси в Новосибирском зоопарке живут в самом большом вольере
Лоси в Новосибирском зоопарке живут в самом большом вольере


Зоопарк объявил о рождении лосят 9 июня, тогда специалисты сообщали, что биологи зоопарка решили не отселять отца семейства, хотя в природе самец лося, как правило, держится отдельно от самки и детёнышей. Но в целях предосторожности ему был ограничен доступ в помещение, где находились лосиха с лосятами.

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