Новосибирцы признались в готовности опаздывать на работу из-за чемпионата мира по футболу

44% опрошенных планируют болеть за сборную России
44% опрошенных планируют болеть за сборную России

Новосибирцы признались, что готовы опаздывать на работу ради того, чтобы посмотреть поздние матчи чемпионата мира по футболу.


Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил 1350 жителей Новосибирска, чтобы узнать, будут ли они следить за футбольным чемпионатом.


Как оказалось, 11% опрошенных новосибирцев хотели лично посетить чемпионат, но у них не получилось отпроситься на эти даты с работы. 2% всё-таки планируют съездить на матчи и даже взяли для этого отпуск.


«Почти треть [опрошенных] горожан будут смотреть поздние матчи чемпионата мира по футболу в ущерб возможности выспаться перед рабочим днем. 15% респондентов планируют следить за играми в записи. 


2% опрошенных отметили, что будут смотреть матчи в прямом эфире и позже приходить на работу. 


А 55% новосибирцев будут узнавать результаты сыгранных матчей в интернете», — рассказали в пресс-службе Зарплата.ру.


44% респондентов признались, что будут болеть за российскую сборную по футболу, а у 7% другие предпочтения. «В частности, некоторые респонденты назвали своими фаворитами сборные Испании, Португалии, Германии, Бразилии, Франции и Аргентины», — отмечают авторы опроса.


Недавно 2ГИС выпустил обновления для карт к чемпионату мира по футболу — теперь в справочнике можно выбрать заведение, которое будет транслировать матчи. В Новосибирске оказалось около 300 таких мест.

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