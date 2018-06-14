На загруженном перекрёстке улицы Большевистской перестали работать светофоры
Утром 14 июня на перекрёстке Добролюбова и Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры — сейчас рабочие пытаются решить проблему.
«Ремонтно-восстановительные работы ведутся. До двух часов [дня] проблема будет устранена», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
По предварительным данным, у светофоров может быть повреждён кабель.
Также сегодня под отключение попадут светофоры на улице Волочаевской — на пешеходном переходе возле школы
Неделю назад также из-за планового отключения электричества несколько часов не работали светофоры на перекрёстке Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)