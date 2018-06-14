На загруженном перекрёстке улицы Большевистской перестали работать светофоры

Восстановить работу светофоров на Большевистской специалисты обещают в ближайшие часы
Восстановить работу светофоров на Большевистской специалисты обещают в ближайшие часы

Утром 14 июня на перекрёстке Добролюбова и Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры — сейчас рабочие пытаются решить проблему. 


«Ремонтно-восстановительные работы ведутся. До двух часов [дня] проблема будет устранена», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


По предварительным данным, у светофоров может быть повреждён кабель.


Пользователи Яндекс.Карт сообщают, что на перекрёстке работает регулировщик
Пользователи Яндекс.Карт сообщают, что на перекрёстке работает регулировщик


Также сегодня под отключение попадут светофоры на улице Волочаевской — на пешеходном переходе возле школы № 71. Отключение продлится с 9:00 до 17:00. Это связано с плановыми работами, которые проводят «Электросети», пояснили в СМЭУ.


Неделю назад также из-за планового отключения электричества несколько часов не работали светофоры на перекрёстке Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки.

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