На загруженном перекрёстке улицы Большевистской перестали работать светофоры

Восстановить работу светофоров на Большевистской специалисты обещают в ближайшие часы

Утром 14 июня на перекрёстке Добролюбова и Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры — сейчас рабочие пытаются решить проблему.







«Ремонтно-восстановительные работы ведутся. До двух часов [дня] проблема будет устранена», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





По предварительным данным, у светофоров может быть повреждён кабель.





Пользователи Яндекс.Карт сообщают, что на перекрёстке работает регулировщик





Также сегодня под отключение попадут светофоры на улице Волочаевской — на пешеходном переходе возле школы № 71 . Отключение продлится с 9:00 до 17:00. Это связано с плановыми работами, которые проводят «Электросети», пояснили в СМЭУ.





Неделю назад также из-за планового отключения электричества несколько часов не работали светофоры на перекрёстке Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки.