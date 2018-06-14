Новосибирские женщины стали реже рожать
В 2018 году жительницы Новосибирской области стали реже рожать детей, но при этом все равно вывели регион в тройку самых плодовитых в Сибири.
«По предварительным данным, практически во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Республики Алтай, зафиксирован спад рождаемости. По итогам I квартала 2018 года в округе родилось 55 тысяч младенцев, что почти на 3 тысячи (на 5%) меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года», — сообщили в Новосибирскстате.
В Новосибирской области рождаемость упала на 6,5% по сравнению с I кварталом 2017 года. Всего за три месяца новосибирские женщины родили 7965 детей.
По числу новорожденных Новосибирская область занимает второе место в Сибири после Красноярского края, где с января по март на свет появилось 8178 младенцев.
Замыкает тройку лидеров Иркутская область с 7692 новорожденными, подсчитали статистики.
Ранее НГС сообщал о том, что этой весной в Новосибирске родилась четверня: три девочки и мальчик. «Поначалу, конечно, в шоке были. <…> А сейчас мы рады. И все восхищаются, завидуют нам, — знакомые, незнакомые, на работе, да и просто в соцсетях», — рассказывала мать детей Марина Стеклова.
Позже власти Новосибирска сдали этой семье в аренду трёхкомнатную муниципальную квартиру на «Родниках».
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой