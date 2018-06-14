Учёные обнаружили свойство лекарства от астмы лечить болезнь Альцгеймера
Американские учёные открыли свойство давно известного лекарства от астмы лечить больных деменцией. Препарат зилеутон способен останавливать потерю памяти у людей с болезнью Альцгеймера, которой подвержены многие люди преклонного возраста.
Пока случайно обнаруженное свойство зилеутона исследовалось на мышах. Уж через 3-4 месяца тем мыши, которым давали препарат, лучше выполняли тесты на память по сравнению животными из другой контрольной группы. Исследования продолжаются.
Ранее НГС писал об исследованиях учёных из Канады, предупреждавших женщин о риске проблемной беременности в зрелом возрасте.
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Валерий Иванов
Фото из ахива НГС