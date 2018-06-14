Учёные обнаружили свойство лекарства от астмы лечить болезнь Альцгеймера

Деменции подвержены многие люди преклонного возраста

Американские учёные открыли свойство давно известного лекарства от астмы лечить больных деменцией. Препарат зилеутон способен останавливать потерю памяти у людей с болезнью Альцгеймера, которой подвержены многие люди преклонного возраста.







Пока случайно обнаруженное свойство зилеутона исследовалось на мышах. Уж через 3-4 месяца тем мыши, которым давали препарат, лучше выполняли тесты на память по сравнению животными из другой контрольной группы. Исследования продолжаются.







Ранее НГС писал об исследованиях учёных из Канады, предупреждавших женщин о риске проблемной беременности в зрелом возрасте.

