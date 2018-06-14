Видео: очевидец снял зарницы над Новосибирском

Около полуночи небо над городом осветили зарницы
Около полуночи небо над городом осветили зарницы

В ночь с 13 на 14 июня небо над Новосибирском осветили вспышки зарниц - мгновенные яркие вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. Раскатов грома при этом не было слышно из-за дальности природного явления. Метеорологи считают зарницы явлением рядовым, происходящем, как правило ночью. Зарницы появляются обычно летом и чаще всего на горизонте.


Вчера НГС сообщал прогноз погоды на ближайшие дни: дожди с грозами сменятся умеренным теплом.



Это природное явление обычно бывает летом



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