Роспотребнадзор по Новосибирской области оштрафовал поставщиков питания в детские летние лагеря

Особое внимание было уделено поставщикам продовольствия

Этим летом в области планируется открыть 1020 учреждений отдыха и оздоровления детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Новосибирской области. В это число входит 76 загородных детских лагерей и 944 учреждения с дневным пребыванием детей. Всего в этих летних лагерях сможет отдохнуть около 105 тысяч школьников.







Роспотребнадзор по Новосибирской области провёл проверки 100% учреждений, планирующих принять детей в первую смену. Особое внимание было уделено поставщикам продуктов питания и продовольствия в детские лагеря. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области перед началом сезона проверено 93 поставщика и при проведении 43-х проверок (47%) были выявлены 107 нарушений действующего законодательства.







За выявленные нарушения составлено 59 протоколов об административном правонарушении, вынесено 42 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 510 тысяч рублей. Часть продуктов питания и продовольствия была изъята из-за отсутствия маркировки.







Недавно НГС сообщал об информации Роспотребнадзора о том, что обращений жителей области с укусами клещей в начале лета вдвое меньше, чем было в этот же период в прошлом году.

