Не поделили кольцо: два ДТП произошли вечером на площади Калинина почти одновременно
В 19:00 со стороны Красного проспекта двигались автомобили Toyota Mark II в правом ряду и КIA в среднем. КIA выезжала с кольца и не пропустила автомобиль Toyota, в результате чего произошло столкновение. Ни один из участников этой аварии не признал своей вины.
В 19:10 Toyota Caldina двигалась по улице Дуси Ковальчук и выезжала на площадь Калинина, а автомобиль BMW выезжал с Красного проспекта и двигался в сторону городского аэропорта, на кольце произошло столкновение. И в этом ДТП ни один из участников также не признал своей вины.
Также сегодня НГС сообщал о ДТП с участием трамвая и автомобиля.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск