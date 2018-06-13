Не поделили кольцо: два ДТП произошли вечером на площади Калинина почти одновременно

Первая авария произошла в 19:00
Первая авария произошла в 19:00

В 19:00 со стороны Красного проспекта двигались автомобили Toyota Mark II в правом ряду и КIA в среднем. КIA выезжала с кольца и не пропустила автомобиль Toyota, в результате чего произошло столкновение. Ни один из участников этой аварии не признал своей вины.


Покалеченный Toyota Mark II
Покалеченный Toyota Mark II


В 19:10 Toyota Caldina двигалась по улице Дуси Ковальчук и выезжала на площадь Калинина, а автомобиль BMW выезжал с Красного проспекта и двигался в сторону городского аэропорта, на кольце произошло столкновение. И в этом ДТП ни один из участников также не признал своей вины.


в 19:10 на площади Калинина встретились Toyota Caldina и BMW
в 19:10 на площади Калинина встретились Toyota Caldina и BMW


Также сегодня НГС сообщал о ДТП с участием трамвая и автомобиля. 

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