Фото: возле оперного театра установили новую скульптуру в форме арфы
Возле оперного театра появилась новая скульптура в форме арфы — её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской.
Монтаж скульптуры начали ещё на прошлой неделе, однако только сегодня композицию полностью завершили — вокруг арфы высадили цветы, а также украсили клумбу плитами в виде клавиш фортепиано. Высота скульптуры около двух метров, а рядом с клумбой установлены несколько лавочек для отдыхающих горожан.
В конце мая на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам — одной из составных частей памятника стал символический пограничный столб.
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Дарья Януш
Фото Алексея Кошлякова