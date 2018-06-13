Вышла из школы и исчезла: волонтёры неделю ищут девочку-подростка

По словам волонтёров, Наталья Афанасьева никогда ранее не уходила из дома
По словам волонтёров, Наталья Афанасьева никогда ранее не уходила из дома

Волонтёры попросили помощи в розыске 17-летней Натальи Афанасьевой — 7 июня девочка-подросток вышла из школы на улице Северной, 31 и пропала.


«Девочка утром ушла в школу. Она закончила десятый класс. Отсидела все уроки, вроде бы пошла сдавать биологию, в 12:30 она вышла из школы — после её никто не видел. Девочка ранее не уходила. Говорят, девочка очень прилежная, за ней хорошо следили — родители всегда знали, где она, семья хорошая. Одноклассников опросили, они сами в шоке», — рассказали корреспонденту НГС волонтёры добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». 


Как сообщается в ориентировке, рост пропавшей школьницы около 163 сантиметров, русые волосы ниже плеч, глаза тёмно-зелёные, особая примета — родимое пятно на носу. Наталья была одета в футболку в бело-розовую полоску с большим принтом спереди, джинсы и в серые кроссовки с буквой N сбоку. С собой у неё был тёмно-синий рюкзак.


На выходных волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о розыске 43-летней женщины, которой, возможно, нужна медицинская помощь.

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