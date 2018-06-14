«Главное, что ты родился»: врачи спасли новорождённого с огромной грыжей

Елену выписали из больницы 24 мая — она провела здесь три месяца, прежде чем смогла забрать сына домой. На фото — с хирургом Алексеем Грамзиным
Елену выписали из больницы 24 мая — она провела здесь три месяца, прежде чем смогла забрать сына домой. На фото — с хирургом Алексеем Грамзиным

Молодая сибирячка рассказала, как врачи Новосибирской областной больницы (ГНОКБ) спасли её сына. Долгожданный малыш родился с очень большой грыжей.


«Мы семь лет с мужем не могли забеременеть — была попытка ЭКО, вторая уже. На первый скрининг <…> я радостная, помню, пришла утром. В платном центре наблюдалась. Смотрю — узист что-то приуныл, всё смотрит и смотрит, пыхтит — я понимаю, что что-то не то. Называет — омфалоцеле. У меня испуганные глаза, я ничего не понимаю», — рассказала корреспонденту НГС 33-летняя жительница Новосибирска, представившаяся Еленой.


Врач отправил её на перинатальную комиссию. До встречи с консилиумом сибирячка выяснила у других рожениц, что омфалоцеле — это эмбриональная грыжа, тяжёлая аномалия развития, при которой органы брюшной полости выходят наружу.


«На 6–8-й неделе я как раз болела [ОРВИ] — не сильно, без температуры, на ногах, на работе. Вот эта грыжа, наверное, и образовалась», — отметила сибирячка.


Елена подчеркнула, что долго искала врача, который смог бы вылечить сына, и сталкивалась с отказами. В итоге она попала в областную больницу за полтора месяца до родов. Мальчик родился 1 мая на 37-й неделе с помощью кесарева сечения — его вес был 2800 граммов, а рост — 49 сантиметров.


Девушка не захотела фотографироваться портретно, а также называть фамилию — чтобы не пугать родных и знакомых. Она подчеркнула, что захотела поделиться историей, поскольку сама долго искала врача
Девушка не захотела фотографироваться портретно, а также называть фамилию — чтобы не пугать родных и знакомых. Она подчеркнула, что захотела поделиться историей, поскольку сама долго искала врача


«Я молила Бога, чтобы доносить как можно дольше, ведь чем больше ребёнок, чем больше животик будет — тем проще будет операция. 


Проговаривала: "Сынок, дыши, главное, чтобы ты родился"», — вспоминает Елена.


Грыжа у новорождённого оказалась большой — размером 5×5 сантиметров. «Практически вся печень и кишечник были в грыжевом мешке», — пояснил главный детский хирург, заведующий детским хирургическим отделением ГНОКБ Алексей Грамзин.


Операция состоялась 3 мая после серьёзных обследований новорождённого Миши. Хирурги вернули органы на правильные места — Грамзин констатировал, что без такой операции он бы не выжил.


«Осложнений не было ни во время операции, ни после», — отметил Грамзин.


Затем за мальчика взялись неонатологи — выхаживая ребёнка, они буквально научили его органы правильно работать. Мишу с матерью выписали через 3,5 недели — сейчас, по словам Елены, он чувствует себя хорошо.


По словам Алексея Грамзина, за год в НСО рождается в среднем 10 детей с такой патологией — практически всех их оперируют в областной больнице, также маленьких пациентов лечат в первой детской больнице на улице Вертковской. Хирург добавил, что роженицы меньше бы рисковали, если бы в Новосибирской области был перинатальный центр с современным оборудованием.


В марте врио губернатора Андрей Травников сообщил, что ему удалось обсудить с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой строительство перинатального центра. Регион ждёт, когда федеральный бюджет выделит деньги на центр, — область готова приступить к строительству и в 2018 году.

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