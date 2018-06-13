В Новосибирске впервые за полгода подешевел бензин

АЗС «Газпромнефть» на улице Фабричной

В Новосибирске впервые в 2018 году начали падать цены на бензин. С ноября 2017 года стоимость топлива только постоянно росла, самое серьёзное подорожание было в конце мая — начале июня, когда цена литра 92-го бензина на заправках «Газпромнефти» достигла 40,65 рубля.







Сейчас на АЗС этой сети литр 92-го стоит 40,35 рубля. Изменились ценники и на других заправках, хотя пока и не на всех. «На 30 копеек снижение. На "Газпромнефти" точно, остальные — кто снизил, кто не снизил», — отмечает руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.





АЗС «Энергия» на улице Фабричной

В сети АЗС «Энергия» тоже подтвердили снижение стоимости бензина, сейчас здесь литр 92-го стоит 40,35 рубля. Бензин АИ-95 и на «Энергии», и на «Газпромнефти» стоит 43,20 рубля за литр. По данным сервиса «Яндекс», средневзвешенная цена литра 92-го бензина в Новосибирске за выходные опустилась с 40,65 рубля до 40,35 рубля.







Ранее, перед прямой линией с Владимиром Путиным, цены на топливо замедлили свой рост, а сам президент заявил, что возьмёт под контроль ситуацию на топливном рынке.





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