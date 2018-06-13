Троллейбус на площади Маркса заволокло дымом

Сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы на улице Покрышкина





Троллейбус № 8 задымился недалеко от остановки «Магазин "Кристалл"» на улице Покрышкина — к 18:30 сотрудники ГИБДД перегородили две полосы, сообщают очевидцы.





«Стоит [троллейбус] напротив "Калейдоскопа" в сторону "Сан Сити" — его оградили, чтоб рядом машины не проезжали. Дальше поехал по Сибиряков-Гвардейцев, со стороны "Совсибири" пожарные летели, а перед этим видел, что в ту же сторону скорая заворачивала. Гаишники уже перегородили две полосы, пропускают по одной полосе со стороны "Кристалла". Дым хорошо так идёт», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей.





На улице Покрышкина уже собралась пробка





Пл данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке сейчас всего 5 км/ч. В ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать инцидент.



