Троллейбус на площади Маркса заволокло дымом

Сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы на улице Покрышкина 
Сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы на улице Покрышкина 


Троллейбус № 8 задымился недалеко от остановки «Магазин "Кристалл"» на улице Покрышкина — к 18:30 сотрудники ГИБДД перегородили две полосы, сообщают очевидцы. 
 

«Стоит [троллейбус] напротив "Калейдоскопа" в сторону "Сан Сити" — его оградили, чтоб рядом машины не проезжали. Дальше поехал по Сибиряков-Гвардейцев, со стороны "Совсибири" пожарные летели, а перед этим видел, что в ту же сторону скорая заворачивала. Гаишники уже перегородили две полосы, пропускают по одной полосе со стороны "Кристалла". Дым хорошо так идёт», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей.


На улице Покрышкина уже собралась пробка


Пл данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке сейчас всего 5 км/ч. В ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать инцидент.


Несколько часов назад в Ленинском районе Новосибирска трамвай № 8 въехал в автомобиль Hyundai ix35.

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