Троллейбус на площади Маркса заволокло дымом
Троллейбус
«Стоит [троллейбус] напротив "Калейдоскопа" в сторону "Сан Сити" — его оградили, чтоб рядом машины не проезжали. Дальше поехал по Сибиряков-Гвардейцев, со стороны "Совсибири" пожарные летели, а перед этим видел, что в ту же сторону скорая заворачивала. Гаишники уже перегородили две полосы, пропускают по одной полосе со стороны "Кристалла". Дым хорошо так идёт», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей.
Пл данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость транспорта на этом участке сейчас всего 5 км/ч. В ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать инцидент.
Несколько часов назад в Ленинском районе Новосибирска трамвай
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