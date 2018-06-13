ФК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Максимом Житневым на три года

Максим Житнев вернулся на полноценный контракт в ФК «Сибирь»
Максим Житнев вернулся на полноценный контракт в ФК «Сибирь»

Футбольный клуб «Сибирь» подписал трёхлетний контракт с нападающим Максимом Житневым — минувший сезон игрок провёл в составе «Сибири» на правах аренды. Житнев уже ранее играл за «Сибирь» — за шесть сезонов в её составе он забил 44 гола в ФНЛ и стал вторым по общему числу голов за новосибирскую команду в российской истории клуба.


Болельщики трижды признавали Максима Житнева лучшим игроком «Сибири», также он стал лучшим бомбардиром ФНЛ по итогам сезона 2015/2016 — в том сезоне он отразил пенальти в выездном матче с «КАМАЗом». Следом футболист подписал контракт с «Кубанью», но после одного сезона в Краснодаре вернулся в Новосибирск. После возвращения он провёл сезон сначала на правах аренды, а сегодня подписал полноценный контракт на три года с ФК «Сибирь».


На прошлой неделе в ФК «Сибирь» вернулся полузащитник Владислав Рыжков — с ним подписали контракт на два года.

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