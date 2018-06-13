«Я неправильно вёл бизнес»: новосибирец собрал 10 миллионов с покупателей квартир и получил 5 лет

Центральный районный суд Новосибирска выносит приговор по этому делу уже второй раз

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку бывшего руководителя ООО «СтройКом» и ООО «Прометей-Пласт и К» Сергея Губкина, которого обвиняли в махинациях с продажей строящихся квартир.







Свою вину осуждённый не признал. «Сказал: "У меня нет преступного умысла, я просто неправильно вёл бизнес"», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.







Как следует из материалов уголовного дела, в 2010–2011 годах Сергей Губкин собрал с семи покупателей около 10 миллионов рублей за квартиры в двух строящихся домах на улицах Выборной и Маяковского. Сотруднице агентства недвижимости и покупателям бизнесмен сообщал, что строящиеся квартиры принадлежат его фирмам. По версии Губкина, этими квадратными метрами с его организациями должны были рассчитаться генподрядчики.







Как пояснила гособвинитель, организации Губкина действительно работали на стройках как субподрядчики. Но при этом квартиры, которые бизнесмен пытался продать, ни ему самому, ни его фирмам не принадлежали. В итоге своё жильё покупатели так и не получили. Денег им тоже бизнесмен не вернул. Жертвами махинаций в большинстве случаев стали переселенцы из Казахстана, которых привлекла низкая цена строящихся квартир.





Когда уголовное дело в отношении Губкина поступило в суд, бизнесмен исчез. В ноябре 2011 года его объявили в розыск. В октябре 2014 года Центральный районный суд заочно вынес Сергею Губкину обвинительный приговор и назначил ему реальный срок — 6,5 лет лишения свободы.







В октябре 2017 года бизнесмена нашли, задержали и поместили в СИЗО. «Губкин указал, что не знал, что находился в розыске, от органов предварительного следствия не скрывался, думал, что уголовное дело в отношении него прекращено на стадии предварительного следствия», — рассказала помощник прокурора Ксения Короед.







По её словам, после задержания предприниматель сумел добиться отмены приговора, поскольку уголовное дело рассмотрели без него. В итоге оно вернулось в Центральный районный суд, но уже к другой судье, и процесс над Губкиным начался заново.







Сегодня, 13 июня, Центральный районный суд признал Сергея Губкина виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Также он должен выплатить ущерб потерпевшим.







Как уточнила Ксения Короед, с предъявленным обвинением бизнесмен не согласился. Он не отрицал, что покупатели квартир отдали ему деньги и что он пустил их в оборот, например, приобретал на них стройматериалы и арендовал технику для работы. Но при этом, по словам бизнесмена, у него не было цели обманывать покупателей. По версии Губкина, он не смог отдать им квартиры, потому что генподрядчики не выполнили свои обещания и не рассчитались с ним этими квадратными метрами.





При этом подсудимый не смог предоставить документы, которые бы подтверждали, что такой способ расчёта вообще планировался. Кроме того, за всё это время он не подал в суд на контрагентов, чтобы взыскать с них имевшиеся, по его версии, долги. В свою очередь генподрядчики предоставили документы, которые подтверждают, что никаких долгов перед Губкиным у них нет.





«Я спрашивала: "Те 7,5 лет, что вы были в розыске, вас ни капли совесть не мучила, что потерпевшие остались в таком положении?". Он ответил: "Я думал, с ними рассчитались застройщики и генподрядчики"», — добавила помощник прокурора.







Новый приговор в законную силу ещё не вступил.







Кроме того, по словам Ксении Короед, сейчас Центральный районный суд рассматривает ещё одно похожее дело в отношении Губкина.







По данным сервиса «Контур-Фокус», организации «СтройКом» и «Прометей-Пласт и К», которые возглавлял осуждённый, сейчас уже ликвидированы.





Также сегодня сроки в колонии получили три бывших топ-менеджера строительного холдинга «Неоград», которые обманули дольщиков жилого комплекса «Закаменский».