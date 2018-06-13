Новосибирцы спасают журавля, которому пулей сломало крыло

Самка журавля попала к волонтёрам из Колыванского района





В Центр реабилитации диких животных попал серый журавль, которого привезли с ранением из Колыванского района.







Крупная птица весом чуть больше четырёх килограммов попала к волонтёрам в воскресенье, 10 июня: его отдала новосибирцам жительница Колыванского района, у которой журавль жил 2 недели.







«Мне позвонила женщина, сказала, что у неё есть журавль, конечно, птица не хищная, но у него крыло сломано. Он у нас уже две недели живёт, кушает, набрался сил — стал активный, злой, но что-то с крылом совсем плохо, висит», — рассказала НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.







После осмотра выяснилось, что правое крыло было не просто сломано, а перебито пулей.







«[Пуля] по спине прошла по касательной и попала в крыло», — описывает Алиса.







Как призналась собеседница, волонтёры долго думали, что делать с птицей, и в итоге решили готовить её к операции. Сейчас журавлю дают антибиотики и усиленно кормят, чтобы птица поправилась, — это нужно, чтобы подопечная (волонтёры предполагают, что это молодая самка) как можно легче перенесла операцию.







Сама операция, которая будет в ближайшие дни, по оценкам сотрудников центра, будет стоить от 3,5 до 6 тысяч рублей. После неё самка пройдёт ещё один курс антибиотиков и отправится жить в питомник, где разводят журавлей.







Это не единственное животное, о помощи которому попросили неравнодушные жители — в начале прошлой недели новосибирцы просили волонтёров помочь тяжелораненому лосю.