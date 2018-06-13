Чтобы не кидались: новосибирцам запретят приносить на набережную крышки и большие сумки

Вход на набережную будет через арки металлодетектора

Завтра, 14 июня, на Михайловской набережной будут транслировать первый матч ЧМ-2018: сборная России играет с командой из Саудовской Аравии. Вход на набережную будет свободным, но, как выяснил НГС, пронести на неё можно будет не всё.







«Большие сумки — нельзя, нельзя воду более 0,5 литра, в стекле вообще ничего нельзя. Спиртное ни в каком виде нельзя. Крышки все будут конфисковаться. Там будет работать торговля прохладительными напитками, но опять же — при продаже будут откручивать пробки», — рассказали корреспонденту НГС представители департамента физической культуры и спорта НСО.





В департаменте пояснили, что крышки будут снимать, потому что зрители могут ими кидаться.





В правительстве НСО также сообщили, что проходить в зону публичного просмотра придётся через арочные металлодетекторы.





На набережной будут сидячие места — они рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения. Также здесь будут работать биотуалеты.





«Для тех, кто приедет посмотреть трансляции матчей на личном автомобиле, запланированы парковки под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ "Речной вокзал" на улице Добролюбова, 2А», — рассказали в пресс-службе правительства НСО.





По информации врио министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, перед трансляцией 14 июня на Михайловской набережной будет культурная программа, начнётся которая в 19:00.





«В 20:30 состоится парад юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас находятся в Новосибирске на соревнованиях. Вместе со всеми зрителями они посмотрят первый матч чемпионата, для них предусмотрены места в первом ряду. В 21:00 начнётся концерт сводного детского хора, а в 21:45 — торжественное открытие и начало трансляции», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства.





Сейчас запланирован показ трёх матчей на набережной. 14 июня Россия играет с Саудовской Аравией. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало матча в 1:00. Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня, начало игры в 21:00.