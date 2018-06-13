Скрежет на Пархоменко: трамвай протаранил выехавшую на рельсы иномарку

Днём 13 июня в Ленинском районе Новосибирска трамвай № 8 въехал в автомобиль Hyundai ix35.


Авария случилась в 16:00, трамвай и автомобиль ехали по улице Троллейной
Авария случилась в 16:00, трамвай и автомобиль ехали по улице Троллейной


«При повороте направо на улицу Пархоменко Hyundai не уступил дорогу трамваю», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»
«При повороте направо на улицу Пархоменко Hyundai не уступил дорогу трамваю», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»


Автомобилю сильно смяло правый бок в ДТП, а также у него разбилось стекло
Автомобилю сильно смяло правый бок в ДТП, а также у него разбилось стекло


В конце мая НГС рассказывал о другом ДТП с трамваем и автомобилем — тогда возле оперного театра трамвай № 13 въехал в открытую дверь «Фольксвагена».

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