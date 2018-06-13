В ночь открытия ЧМ-2018 в Новосибирске пустят автобусы для болельщиков
Мэрия Новосибирска сообщила о запуске дополнительных рейсов в ночь на 15 июня — на автобусах смогут уехать зрители, которые будут смотреть на Михайловской набережной трансляцию матча открытия ЧМ-2018.
«Подвижной состав будет ожидать пассажиров на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»" 15 июня в 00:30», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Болельщиков будут ждать автобусы:
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Кроме того, для удобства зрителей 14 июня метро будет ходить до часу ночи.
Матч начнётся в 22:00 по новосибирскому времени. Россия сыграет против Саудовской Аравии. На набережной запланирован показ трёх матчей — это игры группового этапа. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало матча в 1:00. Третий матч россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня, начало игры в 21:00.
В день открытия ЧМ-2018 читайте на нашем сайте онлайн-репортаж с набережной Оби, а также текстовую трансляцию игры.
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Елена Громкова
Фото Константина Пономарёва