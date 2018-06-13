Любовь прошла: новосибирцы стали чаще разводиться

Меньше всего разводов в Республике Тыва — 39

Новосибирскстат посчитал, что в I квартале 2018 года в Новосибирской области на 100 браков приходилось 98 разводов. Всего было зарегистрировано 3,2 тысячи браков и 3,1 тысячи разводов.







Всего в Сибирском федеральном округе за этот период зарегистрировано 22,7 тысячи браков (89,2% к I кварталу 2017 года) и 20,6 тысячи разводов (98,8%).







Больше всего разводов на 100 единиц брака приходится в Алтайском крае — 103, на втором месте находится Томская область — 99, на третьем — Новосибирская и Кемеровские области (по 98). Реже всего люди расторгают браки в Республике Тыва — там всего 39 разводов на 100 браков.







В первой половине 2016 года на каждую сотню зарегистрированных браков в Новосибирской области приходилось 79 разводов. За 2017 год в Новосибирской области распалось больше 13 тысяч семей — тогда на 100 браков приходился 61 развод.