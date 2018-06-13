В День города в Первомайском сквере откроют военкомат
Военные объявили об акции по набору на службу по контракту — записаться в ряды Вооружённых Сил можно будет в центре Новосибирска в День города.
«[Зарплата] от 30 и выше, там в зависимости от воинского звания: командир отделения, сержант и др.», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Главное условия для заключения контракта — наличие высшего образования. Тем не менее, отметили в ЦВО, обычно контракты заключают те военные, кто уже служил или заканчивает срочную службу.
Контракт заключается на 3 года, если человек заключает второй контракт, то он получает право на военную ипотеку, отметили в ЦВО.
Акция, которая называется «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», пройдёт в Первомайском сквере 24 июня.
«На акции будет работать мобильный пункт призыва на военную службу по контракту. Желающим предоставят возможность пройти предварительный этап отбора в войска», — говорится в сообщении ЦВО.
В прошлый раз подобная акция проходила на 9 Мая, также в Первомайском сквере. Тогда в армию записались около 200 человек.
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Елена Громкова
Фото Оксаны Козыревой