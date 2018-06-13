На Воинской начали строить сквер имени автора комедии «Горе от ума»

На углу улиц Коммунстроевская и Воинская в выходные начали строить сквер, который получил имя Александра Грибоедова, — его обещают открыть ко Дню города.







Работы начались 9 июня, за две недели сквер приведут в порядок и построят дорожки





Работы ведёт ГК «ЁЛКА Девелопмент». Как рассказал директор по развитию группы Игорь Рылов, сквер займёт площадь в 0,28 га между улицами Воинская и 2-я Воинская. Ещё на 0,28 га за будущим сквером компания планирует построить дом — сейчас готовятся необходимые для этого документы.







«Здесь был внутренний парк, территория для местных: там был кинотеатр "Мир" когда-то, местный ТОС там создал зелёную зону. Потом кинотеатр снесли, здесь всё забросили, и получилась запущенная, опасная территория», — рассказал Рылов.







В сквере высадят деревья и кустарники, поставят освещение и обустроят площадки для детей и спортсменов





Ко Дню города компания планирует сделать в сквере дорожки, высадить деревья и кусты и построить беседку, кроме того, здесь появятся детская площадка и площадка для воркаута и освещение. К 1 сентября в сквере обещают открыть бюст Александра Грибоедова. В благоустройство компания вложит около 5 миллионов рублей.







«Мы хотим договориться с ТОС, чтобы управлением этой территории занялись они, — говорит Игорь Рылов. — Должна же быть территория, где они могут что-то высаживать, но не картошку, а цветы — вот и пусть занимаются садом».







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