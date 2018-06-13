Учителя тоже люди: педагоги Новосибирска выкладывают фото в купальниках в поддержку коллеги из Омска

Новосибирские педагоги присоединились к флешмобу «Учителя тоже люди» и выкладывают свои пляжные фото — так российские учителя пытаются поддержать коллегу из Омска, которую уволили на прошлой неделе из-за фото в купальнике.





Под хештегом #учителятожелюди в Instagram участники флешмоба рассказывают, что зачастую ощущают давление общества из-за своей работы — их не устраивает, что представители других профессий могут свободно выкладывать фото с пляжа и отдыха, а учителей за такие снимки осуждают. Сейчас под хештегом акции в Instagram уже более трёх тысяч постов.









В своих постах молодые учителя рассказывают, что также любят ходить на пляж, участвовать в фотосессиях, и считают, что не стоит смешивать их личную жизнь и работу.









Скандал в Омске начался после жалоб родителей на 26-летнюю учительницу истории по имени Виктория. Девушка занималась в модельной школе, на одном из занятий она фотографировалась в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size — сама Виктория не стала выкладывать фото в соцсети, но снимки опубликовали на сайте модельной школы, где их, видимо, и заметили родители учеников. Завуч предложила молодой учительнице выбор — увольнение по собственному желанию либо по 33-й статье Трудового кодекса, то есть за систематические дисциплинарные нарушения.





Молодые учителя возмущены, что их лишают личной жизни





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