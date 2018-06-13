Учителя тоже люди: педагоги Новосибирска выкладывают фото в купальниках в поддержку коллеги из Омска

Новосибирские педагоги присоединились к флешмобу «Учителя тоже люди» и выкладывают свои пляжные фото — так российские учителя пытаются поддержать коллегу из Омска, которую уволили на прошлой неделе из-за фото в купальнике. 


Под хештегом #учителятожелюди в Instagram участники флешмоба рассказывают, что зачастую ощущают давление общества из-за своей работы — их не устраивает, что представители других профессий могут свободно выкладывать фото с пляжа и отдыха, а учителей за такие снимки осуждают. Сейчас под хештегом акции в Instagram уже более трёх тысяч постов.


Недавно уволили учителя из-за фото в купальнике в Омске. Абсурд! Самодурство и зависть педагогического коллектива просто напросто! Так вот, учителя устраивают акцию #учителятожелюди Безусловно я поддерживаю, ибо считаю, что право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ КАК ХОЧЕТ. Я человек в первую очередь, а потом уже идут какие-либо социальные статусы. Учителя, представляете, тоже пьют, курят,выражаются и даже занимаются сексом! Но, не поверите! В своё свободное время. Жутко бомбит. Открыли пляжный сезон с моей @_b.d111 #лето#пляж#солнце#море#бассейн#жара#тепло#кайф#отдых#отпуск#учителятожелюди#учитель

Публикация от Anastasiia (@barysheva_anastasiia)


В своих постах молодые учителя рассказывают, что также любят ходить на пляж, участвовать в фотосессиях, и считают, что не стоит смешивать их личную жизнь и работу.


#учителятожелюди Многие же слышали про то, что омскую учительницу уволили из-за фотосессии в стиле пин-ап, я присоединяюсь к акции в поддержку коллеги, хоть я сама и психолог. Молодой специалист наверно часто сталкивался с таким, что надо фильтровать каждое слово или действие, но мы тоже люди, и фотосессия нам не чужда. Мы так же носим купальник, или отдыхаем на море, у нас тоже есть личная жизнь, представляете?! #архив фотограф Сергей Корзенников. #психологитожелюди #поддержимвикториюизомска

Публикация от @ siberian_vk


Скандал в Омске начался после жалоб родителей на 26-летнюю учительницу истории по имени Виктория. Девушка занималась в модельной школе, на одном из занятий она фотографировалась в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size — сама Виктория не стала выкладывать фото в соцсети, но снимки опубликовали на сайте модельной школы, где их, видимо, и заметили родители учеников. Завуч предложила молодой учительнице выбор — увольнение по собственному желанию либо по 33-й статье Трудового кодекса, то есть за систематические дисциплинарные нарушения


Молодые учителя возмущены, что их лишают личной жизни
Молодые учителя возмущены, что их лишают личной жизни


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