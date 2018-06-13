Дышать не хочется: Новосибирск попал в список самых грязных городов мира

Новосибирск занял 160-е место в мировом рейтинге
Новосибирск занял 160-е место в мировом рейтинге

Норвежские исследователи составили карту городов, которые больше всего загрязняют окружающую среду выбросами углекислого газа, — Новосибирск попал в их число.


Учёные из Норвежского университета естественных и технологических наук недавно опубликовали новое исследование в области экологии. Специалисты изучили углеродные следы 13 тысяч городов и составили список 500 городов со всего мира, которые наиболее загрязняют воздух выбросами углекислого газа.


В него попали 39 российских городов, в том числе и Новосибирск. Он оказался на 160-м месте. 


В России его обогнали только Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место). Недалеко от Новосибирска оказались Челябинск (176-е место), Омск (177-е место) и Казань (188-е место). Самым чистым городом России в этом рейтинге оказался Курск — он на 496-м месте из 500.


Новосибирские чиновники уверяют, что состояние экологии в городе всё же лучше, чем считают норвежские эксперты. «По данным министерства природных ресурсов, только за Год экологии по рейтингу "Зеленый патруль" Новосибирск находится на 35-м месте. В десятку лидеров [по России] мы, конечно, не вошли, но во всяком случае мы очень хорошо поднялись», — заявили НГС в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.


Ранее, в начале мая, Новосибирск попал в другой рейтинг и занял 74-е место в списке городов, которые достойны стать национальным символом России.

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