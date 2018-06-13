Денег нет и не будет: дорожники объяснили, почему трасса под Новосибирском ушла под воду

Дорожники объяснили причину потопа в переходе
Дорожники объяснили причину потопа в переходе


Новосибирское Территориальное управление автомобильных дорог объяснило, почему в городе Оби затопило пешеходный переход, о котором местные жители сняли смешной видеоролик, — несколько лет назад в этом районе началась активная стройка. Дорожники считают, что нужен надземный переход, на который нет денег. 


«Устроены пандусы/ограждения, которые позволили в 2017–2018 годах откачивать воду с применением мотопомпы и уменьшить подход воды», — рассказали о борьбе с потопом в Территориальном управлении автомобильных дорог. В этом году заказали бетонные тротуары. Срок их изготовления — месяц, после этого специалисты начнут монтировать их в переходы. 


Но, считают в Территориальном управлении автодорог, проблему нужно решать на другом уровне. В 2016 году ТУАД сделало предпроектное исследование системы водоотвода, где выяснилось, что подтопление — это результат изменения вертикального положения систем водоотведения города Оби. 


«Мы направили в г. Обь этот проект и заключение — реакции не последовало. Для передвижения граждан мы предложили министерству транспорта рассмотреть возможность строительства пешеходного надземного перехода, но поступил отказ из-за отсутствия денег, — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог. — Для исключения подтопления необходима реконструкция всей системы водоотвода с отводом земли (которой нет). Однако 3 проектных организации отказались от участия в связи со сложностью/невозможностью решить задачу». 


По информации ТУАД, дорога открылась в 2007 году без замечаний. Подтопление на 2 недели было в 2013–2014 годах. В 2015 году переходы затопило на месяц после ввода многоэтажки по улице Ломоносова. В 2016 году после паводка поднялся уровень воды из-за строительства нового жилмассива за железнодорожной линией.


Также запрос по поводу затопленного перехода НГС отправил в правительство Новосибирской области. Жители Оби не могут добиться от властей решения проблемы. Чтобы привлечь внимание, они сняли ролик, высмеивающий ситуацию с затопленными переходами под федеральной трассой.



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