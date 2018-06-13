Идут дожди: Новосибирск накроет волна холода с грозами

К Новосибирску приближается холодный фронт: температура понизится, а ветер усилится

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: сначала город накроет волна холода с дождями и грозами, а спустя сутки придёт умеренное тепло.







«То есть такая комфортная тёплая погода без жары», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её словам, в четверг, 14 июня, пройдёт холодный фронт, который принесёт усиление ветра: его скорость в порывах может достигать 17 метров в секунду. И днём, и ночью в Новосибирске ожидается дождь, возможна гроза. Ночью температура понизится до +12…+14 градусов. Днём будет +20…+22, но потом из-за прохождения волны холода воздух остынет до +15…+17 градусов.







В пятницу, 15 июня, в городе ночью по-прежнему вероятны дождь и гроза, температура будет держаться на уровне +10…+12 градусов. Днём осадки прекратятся и станет теплее: +21…+23.







«16-го [июня] — хороший денёк без осадков, [ветер] юго-западный 5-10 [метров в секунду]. Температура ночью +12…+14, днём также +21…+23», — рассказала Марина Виноградова.







17:30

В целом по области завтра, 14 июня, ожидается даже более неблагоприятная погода, чем в городе. МЧС уже разослало SMS-сообщения о том, что регион накроют ливни и грозы, а ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду.





Такие SMS новосибирцы получили сегодня во второй половине дня





Ранее синоптики обещали, что в целом июнь будет тёплым.