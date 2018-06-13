Идут дожди: Новосибирск накроет волна холода с грозами

К Новосибирску приближается холодный фронт: температура понизится, а ветер усилится
К Новосибирску приближается холодный фронт: температура понизится, а ветер усилится

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: сначала город накроет волна холода с дождями и грозами, а спустя сутки придёт умеренное тепло.


«То есть такая комфортная тёплая погода без жары», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, в четверг, 14 июня, пройдёт холодный фронт, который принесёт усиление ветра: его скорость в порывах может достигать 17 метров в секунду. И днём, и ночью в Новосибирске ожидается дождь, возможна гроза. Ночью температура понизится до +12…+14 градусов. Днём будет +20…+22, но потом из-за прохождения волны холода воздух остынет до +15…+17 градусов.


В пятницу, 15 июня, в городе ночью по-прежнему вероятны дождь и гроза, температура будет держаться на уровне +10…+12 градусов. Днём осадки прекратятся и станет теплее: +21…+23.


«16-го [июня] — хороший денёк без осадков, [ветер] юго-западный 5-10 [метров в секунду]. Температура ночью +12…+14, днём также +21…+23», — рассказала Марина Виноградова.


17:30

В целом по области завтра, 14 июня, ожидается даже более неблагоприятная погода, чем в городе. МЧС уже разослало SMS-сообщения о том, что регион накроют ливни и грозы, а ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду. 


Такие SMS новосибирцы получили сегодня во второй половине дня
Такие SMS новосибирцы получили сегодня во второй половине дня


Ранее синоптики обещали, что в целом июнь будет тёплым.

Прочтений: 22684
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено