В лесу под Новосибирском нашли тело женщины в спортивной сумке

Конфликт между убитой и подозреваемым произошёл 6 июня

Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как в лесу Бердска нашли мёртвую женщину. Её тело было в спортивной сумке.







«По данным следствия, в мае 2018 года 30-летний мужчина познакомился с 29-летней женщиной в одном из кафе города Искитима, после чего они продолжили общение. 6 июня женщина осталась в гостях у 30-летнего мужчины, распивали спиртные напитки, на утро следующего дня между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину шнурком.







Далее злоумышленник сдал золотые изделия убитой в ломбард и на вырученные деньги купил спортивную сумку, в которую поместил тело погибшей и переместил в лесной массив Бердска, после чего скрылся»,







— рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.







Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Полиция задержала подозреваемого, сейчас он под стражей.







Расследование продолжается.

