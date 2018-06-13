В лесу под Новосибирском нашли тело женщины в спортивной сумке

Конфликт между убитой и подозреваемым произошёл 6 июня
Конфликт между убитой и подозреваемым произошёл 6 июня

Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как в лесу Бердска нашли мёртвую женщину. Её тело было в спортивной сумке.


«По данным следствия, в мае 2018 года 30-летний мужчина познакомился с 29-летней женщиной в одном из кафе города Искитима, после чего они продолжили общение. 6 июня женщина осталась в гостях у 30-летнего мужчины, распивали спиртные напитки, на утро следующего дня между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину шнурком.


Далее злоумышленник сдал золотые изделия убитой в ломбард и на вырученные деньги купил спортивную сумку, в которую поместил тело погибшей и переместил в лесной массив Бердска, после чего скрылся», 


— рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Полиция задержала подозреваемого, сейчас он под стражей.


Расследование продолжается.

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