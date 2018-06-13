Дело — «Труба»: в клубе с 15-летней историей устроят вечеринку до утра в честь закрытия

Джаз-клуб «Труба» проработал 15 лет, плюс около года неофициально, сменил три места расположения и объявил о своём закрытии в конце мая 2018 года
Джаз-клуб «Труба» проработал 15 лет, плюс около года неофициально, сменил три места расположения и объявил о своём закрытии в конце мая 2018 года

Сегодня джаз-клуб «Труба» на Вокзальной магистрали, 16 откроет свои двери в последний раз: легендарное заведение после 15-летней работы закрывается навсегда.


«Для многих, очень многих людей "Труба" — это целая жизнь, "Труба" — это целая эпоха. <…> "Труба" открывалась как джаз-клуб. Вся главная печаль в том, что этот формат на момент 2018 года неконкурентоспособен, к сожалению», —  рассказала арт-директор «Трубы» Светлана Петрова.


По словам арт-директора, сегодня в джаз-клубе особенно ждут старейших посетителей заведения  — тех, кто ходил в заведение еще в те времена, когда оно находилось по адресу улица Фрунзе, 2, а также всех бывших сотрудников. Вход для бывших сотрудников «Трубы» и старожилов бесплатный.


Музыкальная программа финального вечера начнётся в 20:00 и будет состоять из джем-сейшна лучших джазовых музыкантов города. Закончить работу в клубе обещают только на следующее утро, когда уйдёт последний клиент.


О закрытии легендарного джаз-клуба «Труба» с 15-летней историей стало известно в конце мая.

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