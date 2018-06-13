Сядут все: суд отправил в колонию трех топ-менеджеров крупной стройкомпании

Скандальный ЖК «Закаменский» так и остался недостроенным

Октябрьский районный суд Новосибирска закончил читать приговор бывшим руководителям строительного холдинга «Неоград», которых обвиняли в обмане дольщиков жилого комплекса «Закаменский».







Оглашение приговора длилось несколько дней — с 25 мая по 13 июня.







Суд признал всех четверых топ-менеджеров из группы компаний «Неоград» виновными в «мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а одну из подсудимых — Наталию Обухову — ещё и в «пособничестве в мошенничестве» (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В итоге Наталия Обухова получила 5 лет колонии общего режима — её взяли под стражу в зале суда. Бывшему гендиректору «Неограда» Владимиру Аксёнову предстоит провести 4 года 10 месяцев в колонии-поселении. Ещё одного топ-менеджера Олега Бикбулатова суд приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии-поселения, а Екатерина Гремитских получила 4 года 10 месяцев лишения свободы условно, сказано на сайте суда.





Приговор в законную силу ещё не вступил.





Также обманутые дольщики имеют право подать в суд гражданские иски, чтобы бывшие топ-менеджеры «Неограда» вернули им деньги. До рассмотрения этих исков имущество осуждённых останется под арестом, рассказали в Октябрьском районном суде.





Бывших руководителей строительного холдинга «Неоград», включая его гендиректора Владимира Аксёнова, задержали в марте 2014 года. Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Закаменский» рядом с ТРЦ «Сибирский Молл». Как подсчитали тогда полицейские, компания обманула больше 650 дольщиков, похитив у них свыше 1,035 млрд рублей.







Позже из этого дела выделили материалы в отношении одного из обвиняемых — финансиста Артёма Короткова, который признал вину и заключил досудебное соглашение. 5 августа 2015 года Коротков получил 4,5 года колонии общего режима за мошенничество. Но в декабре 2017 года Первомайский районный суд постановил освободить его досрочно.







Также сейчас Октябрьский районный суд рассматривает ещё одно уголовное дело о мошенничестве в отношении тех же самых представителей «Неограда», следует из карточки дела на сайте суда.