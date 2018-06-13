Ходите с оглядкой: водители устроили у метро «Октябрьская» опасные гонки

Сейчас на парковке у Кирова, 23 видны следы от колёс дрифтующих машин

В Новосибирске дрифтеры нашли новую площадку для тренировок — около месяца они катаются на парковке возле станции метро на улице Кирова. Местные жители заявили, что боятся за жизнь пешеходов.







«Это происходит на выходных, начиная с вечера постоянно и в будние дни. Иногда разные машины приезжают. Территория никак не огорожена, они крутят ночью пятаки и мотоциклисты, и автомобилисты, ограждения нет.





По сути, он может вылететь на тротуар, а там выход из метро.





Это первое. А во-вторых, на весь район этот гул колёс слышен, никто нормально отдохнуть не может. Бывает, что меряются, у кого колонки круче», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Артём Хон.





Парковка находится рядом с новым зданием, в котором расположен фитнес-центр X-Fit Плаза. Управляющая центром Ольга Колмакова пояснила, что парковка принадлежит фитнес-клубу и ещё одной компании, которая пока не въехала в здание.





«И жители домов, и мы уже обращались [в ГИБДД], потому что нас очень беспокоят эти ночные заезды по парковке. У нас по территории этой парковки не предусмотрено какое-либо ограждение. Она свободная, потому что здесь в здании помимо нас будет располагаться авиакомпания S7. После того, как они тоже заселятся, будем принимать решение по парковке. Но вообще изначально никаких ограждений не предполагалось, потому что она в свободном пользовании для членов клуба нашего и для всех», — рассказала Колмакова.





В фитнес-центре разделяют опасения местных жителей. «Мы тоже волнуемся по этому поводу, потому что это и безопасность автомобилей наших членов клуба. И опять-таки у нас здание со стеклянными фасадами. В случае аварии будут очень серьёзные последствия», — подчеркнула управляющая.









Как именно отреагирует ГИБДД на жалобы местных жителей, пока неизвестно: НГС отправил запрос в городское управление ведомства, однако к моменту публикации на него так и не ответили.





Новосибирцы часто развлекаются опасным дрифтом. Однажды коллективной опасной ездой на площади Будагова занимались сразу 4 автомобиля, а за «МЕГОЙ» дрифт устроил водитель ПАЗа.