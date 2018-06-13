«Ребёнок отлетел, а тот даже не остановился»: жители Кудряшей ищут водителя, который сбил ребенка

Водитель скрылся с места ДТП 
Водитель скрылся с места ДТП 

Жители посёлка Кудряши ищут водителя красного Suzuki, сбившего двоих подростков на улице Береговой недалеко от заправки. ДТП произошло 11 июня примерно в 18:30. 


«Сын с другом шли по дороге, по обочине, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец одного из пострадавших подростков Виталий Белоусов. — Два ребёнка, им по 14 лет. Этот на седане на красном ехал, дети говорят, вилял по дороге. Дети поняли, что он пьяный и сошли на обочину. И то он вильнул и зацепил моего сына друга. Так его откинуло, ребёнок отлетел, а тот даже не остановился и уехал». 


По словам мужчины, сейчас здоровью подростка ничего не угрожает. Однако жителей Кудряшей возмущает то, что водитель Suzuki не остановился помочь детям. В полицию родители подростков пока решили не обращаться. 


«Дети даже номер его не запомнили, — объяснил Белоусов. — Нет, ну понятно, это дети. Водителя этого точно в Кудряшах знают, он к кому-то же приезжал. Хотелось бы найти его и прав лишить». 


Тем временем в Новосибирске полицейские продолжают искать водителя, который сбил на пешеходном переходе в Заельцовском районе восьмилетнюю девочку

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