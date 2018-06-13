Участник Олимпийских игр в Лондоне выиграл гонку по Новосибирскому водохранилищу

В соревнованиях победил крымский спортсмен Алексей Борисов (на фото в центре)

В Новосибирске подвели итоги всероссийских соревнований по парусному спорту, которые прошли на акватории Новосибирского водохранилища. Лучшим назвали крымского спортсмена Алексея Борисова.







Регаты проходили с 10 по 12 июня. В этом сезоне впервые традиционные соревнования получили статус всероссийских — пятый этап Кубка России по парусному спорту в классе яхт «Финн», в котором участвовали 20 человек.







«Спортсмены соревновались три дня, фактически с утра до вечера. Было 9 гонок.





В первый день успели до шторма. Только сошли на берег, и налетели порывы с ливнем, это когда Новосибирск затопило.





В последний день провели всего одну гонку, потому что был очень слабый ветер, почти штиль», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова.







Победители соревнований Алексей Борисов (крайний слева), Владимир Коваленко (в центре) и Феликс Деникаев — абсолютный чемпион Кубка Европы по парусному спорту в классе «Финн». Девушка слева — журналист ГТРК Яна Супруненко, справа — пресс-секретарь федерации парусного спорта НСО Екатерина Кузнецова





Лидером соревнований стал Алексей Борисов (Севастополь) — участник Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, член олимпийской сборной России, а также чемпион России-2015. Он признался организаторам, что «можно проводить соревнования самого высокого уровня в Обском море и не стесняться», — отметила представитель федерации НСО.







Во время регаты на Новосибирск обрушился грозовой ливень, но никто не пострадал





Второе место занял Владимир Коваленко (Новосибирск), а третье досталось Дмитрию Петрову (Тольятти).





Алексей Борисов высоко оценил Обское море





Также в эти дни проходило открытое первенство Новосибирской области «Алый парус» — в нём участвовали 46 детей.







Новосибирские яхтсмены открыли сезон месяц назад. Первая регата прошла 12 мая в Бердском заливе — в первенстве Новосибирска по парусному спорту участвовал 21 яхтсмен.

