Участник Олимпийских игр в Лондоне выиграл гонку по Новосибирскому водохранилищу

В соревнованиях победил крымский спортсмен Алексей Борисов (на фото в центре)
В соревнованиях победил крымский спортсмен Алексей Борисов (на фото в центре)

В Новосибирске подвели итоги всероссийских соревнований по парусному спорту, которые прошли на акватории Новосибирского водохранилища. Лучшим назвали крымского спортсмена Алексея Борисова.


Регаты проходили с 10 по 12 июня. В этом сезоне впервые традиционные соревнования получили статус всероссийских — пятый этап Кубка России по парусному спорту в классе яхт «Финн», в котором участвовали 20 человек.


«Спортсмены соревновались три дня, фактически с утра до вечера. Было 9 гонок. 


В первый день успели до шторма. Только сошли на берег, и налетели порывы с ливнем, это когда Новосибирск затопило. 


В последний день провели всего одну гонку, потому что был очень слабый ветер, почти штиль», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова.


Победители соревнований Алексей Борисов (крайний слева), Владимир Коваленко (в центре) и Феликс Деникаев — абсолютный чемпион Кубка Европы по парусному спорту в классе «Финн». Девушка слева — журналист ГТРК Яна Супруненко, справа — пресс-секретарь федерации парусного спорта НСО Екатерина Кузнецова
Победители соревнований Алексей Борисов (крайний слева), Владимир Коваленко (в центре) и Феликс Деникаев — абсолютный чемпион Кубка Европы по парусному спорту в классе «Финн». Девушка слева — журналист ГТРК Яна Супруненко, справа — пресс-секретарь федерации парусного спорта НСО Екатерина Кузнецова


Лидером соревнований стал Алексей Борисов (Севастополь) — участник Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, член олимпийской сборной России, а также чемпион России-2015. Он признался организаторам, что «можно проводить соревнования самого высокого уровня в Обском море и не стесняться», — отметила представитель федерации НСО.


Во время регаты на Новосибирск обрушился грозовой ливень, но никто не пострадал
Во время регаты на Новосибирск обрушился грозовой ливень, но никто не пострадал


Второе место занял Владимир Коваленко (Новосибирск), а третье досталось Дмитрию Петрову (Тольятти).


Алексей Борисов высоко оценил Обское море
Алексей Борисов высоко оценил Обское море


Также в эти дни проходило открытое первенство Новосибирской области «Алый парус» — в нём участвовали 46 детей.


Новосибирские яхтсмены открыли сезон месяц назад. Первая регата прошла 12 мая в Бердском заливе — в первенстве Новосибирска по парусному спорту участвовал 21 яхтсмен.

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