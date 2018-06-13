Восстание «Туриста»: гостиницу на Маркса достроят за миллиард рублей
Здание гостиницы «Турист» на площади Маркса решили достраивать — в прошлом году власти сообщали, что её будут сносить. Реконструкция начнётся уже в этом году.
«В целом проект — это очень интересное решение. И я рад сообщить новосибирцам, прежде всего жителям Ленинского района, что наконец найдено решение, которое выведет из ступора этот памятник, — заявил мэр города Анатолий Локоть. — Сегодня нашёлся инвестор, который видит перспективу закончить строительство».
Локоть уточнил, что сквер перед гостиницей сохранят, а выход из метро перенесут внутрь здания. В гостинице появится конгресс-зал примерно на 1000 человек, для машин сделают двухуровневую парковку на 400 мест.
Инвестор проекта — строительная компания «АСК». Реконструкция здания, по данным властей, обойдётся в миллиард рублей. Открытие новой гостиницы планируется через три года.
20-этажная недостроенная гостиница на Маркса уже стала символом площади. В прошлом году мэр Анатолий Локоть сообщил, что здание вот-вот снесут. Недострой, заключил он, портит вид и «очень сложно предположить, что из этой конструкции что-то получится». При этом собственник здания — компания «Турсиб» — анонсировал снос здания ещё в 2015 году. До этого вопрос с территорией гостиницы обсуждал губернатор Василий Юрченко. Тогда директор компании заявил, что достроить здание можно за 12–15 миллионов долларов. А для того, чтобы сровнять его с землёй, нужно как минимум 200–300 миллионов рублей.
Недавно НГС представил, как может выглядеть площадь Карла Маркса, если на месте гостиницы появится американский небоскрёб, дворец султана или телебашня.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова