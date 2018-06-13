Возле парка «Городское начало» появилась новая остановка для автобусов и троллейбусов
С 14 июня на площади инженера Будагова в Новосибирске заработает новая остановка «Парк "Городское начало"» — автобусы и троллейбусы будут останавливаться рядом с центральной лестницей возле памятника Александру III.
«Остановка предназначена для всех муниципальных маршрутов регулярных перевозок, следующих с улицы Фабричной, Красного проспекта, улицы Ипподромской в направлении движения на улицу Большевистскую», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Автобусы и троллейбусы, которые едут в обратном направлении, на площади инженера Будагова останавливаться не будут.
Корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии сообщили, что остановочный павильон в этом месте ещё не поставили
— сейчас возле парка «Городское начало» есть только дорожный знак и разметка для остановки. Павильон появится позже, как только городские власти определятся с его дизайном — остановка должна гармонировать с окружающим пространством.
В конце прошлого года заработали новые остановки в ЖК «Матрёшкин двор» — туда пустили автобусы сразу нескольких маршрутов.
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич