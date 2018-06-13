Видео: тигр влюбился в посетительницу зоопарка в необычной блузке

Амурский тигр долго провожал взглядом посетительницу в тигриной футболке
Амурский тигр долго провожал взглядом посетительницу в тигриной футболке

Житель Новосибирска Лев Сычёв перед длинными выходными снял в зоопарке необычную сцену с амурским тигром. Большую кошку привлекла посетительница, одетая в блузку с рисунком тигра.


«Из Барнаула друзья приехали, по зоопарку ходили, смотрели. Дошли до тигров. Вот этот тигр, который на видео, сначала кинулся на сына моего — сын у меня спиной к нему повернулся. Он напал на него, правда, в решётку врезался. 


Потом подошла наша подруга — у неё на блузке тигр нарисован. Он всё внимание к ней приковал. 


Я остался снимать дальше, а они уходили — он вставал на решётку. Потом они за угол повернули, а он начал ходить вдоль этой решётки уже в самом конце видео. Увидеть пытался, куда же она ушла», — рассказал Лев Сычёв.


Блузку, которая привлекла внимание тигра, можно увидеть на 1:25.



Изображение, которое привлекло внимание тигра
Изображение, которое привлекло внимание тигра


Амурский тигр содержится в Новосибирском зоопарке с 1960 года, за это время родились 53 тигрёнка. Четверо из них появились в прошлом мае.

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