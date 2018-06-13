Видео: известный фотограф снял медитативный ролик с салютом в День России
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял с высоты салют, который пускали вчера на площади Ленина в честь празднования Дня России.
«Салют я снимал до этого на 9 Мая в прошлом году. Хотел вчера с другого ракурса красивее снять. Но для меня было сюрпризом, что солнце ещё не село, а салют уже начал бить. Это выглядело немного необычно, странно, но именно видео получилось таким прикольным, медитативным», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.
На видео с салютом фотограф наложил медленную музыку.
Посмотреть на вчерашний салют с других ракурсов можно в нашем небольшом фотообзоре.
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Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Vadim Makhorov
На превью скрин видео