Видео: известный фотограф снял медитативный ролик с салютом в День России

Новосибирский  фотограф Вадим Махоров снял с высоты салют, который пускали вчера на площади Ленина в честь празднования Дня России.


«Салют я снимал до этого на 9 Мая в прошлом году. Хотел вчера с другого ракурса красивее снять. Но для меня было сюрпризом, что солнце ещё не село, а салют уже начал бить. Это выглядело немного необычно, странно, но именно видео получилось таким прикольным, медитативным», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.


На видео с салютом фотограф наложил медленную музыку.



Посмотреть на вчерашний салют с других ракурсов можно в нашем небольшом фотообзоре.

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