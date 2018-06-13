Новосибирск выбрал лучших: возле офисов победителей «Народной премии НГС» появились яркие баннеры

Наружную рекламу разместили на улицах Новосибирска





11 компаний, которые победили в «Народной премии НГС», получили знаки признания: возле офисов поставили наружную рекламу — сити-форматы — с указанием номинации. А на дверях офисов появились наклейки, доказывающие, что они признаны лучшими.







«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. Кроме того, была создана отдельная номинация — «Бизнес года», по версии редакции. Со 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.







Директор салона Марина Белкина рассказывает, что 70% клиентов знали о премии, а потом поздравляли с победой





Компания «2ГИС» — это «Бизнес года», по версии НГС





В Новосибирске пять центров «Здравица»





Эта компания существует в городе 12 лет





Генеральный директор Марина Безрядина рада, что клиенты доверяют им свой отдых





Директор агентства Александр Чернокульский благодарен сотрудникам «Жилфонда» за работу





В «Галерее» уверены, что победа — это подтверждение успешного развития ТРЦ, эффективности рекламных кампаний, востребованности пула арендаторов





В «Своей компании» отмечают, что выбор горожан — это огромная ответственность, и обещают дальше развиваться





Генеральный управляющий отеля Marriott в Новосибирске Тони Тошев считает, что «Народная премия НГС» — это отличная инициатива, которая подарила возможность горожанам, основным потребителям, выбрать своих фаворитов, а также прекрасно организованное шоу





Генеральный директор «Ярче» Александр Фоминцев рад, что это действительно независимый выбор новосибирцев





Так выглядят наклейки на дверях офисов лучших компаний Новосибирска, по версии читателей НГС





Новосибирцы оценили яркое выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на «Народной премии НГС» — цитаты из его выступления разошлись на мемы.