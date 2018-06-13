Новосибирск выбрал лучших: возле офисов победителей «Народной премии НГС» появились яркие баннеры
11 компаний, которые победили в «Народной премии НГС», получили знаки признания: возле офисов поставили наружную рекламу — сити-форматы — с указанием номинации. А на дверях офисов появились наклейки, доказывающие, что они признаны лучшими.
«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. Кроме того, была создана отдельная номинация — «Бизнес года», по версии редакции. Со 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.
Новосибирцы оценили яркое выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на «Народной премии НГС» — цитаты из его выступления разошлись на мемы.
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Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова (1, 3–5), Александра Ощепкова (2, 6–11), Ольги Бурлаковой (12)