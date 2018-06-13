Новосибирцам начали продавать SIM-карты нового оператора

Самым выгодным в TTK назвали тарифный план «Первый» за 200 рублей в месяц
Самым выгодным в TTK назвали тарифный план «Первый» за 200 рублей в месяц

В Новосибирске заработал новый сотовый оператор TTK Mobile. 


С 13 июня новый оператор работает в Новосибирской области, а также в Кемеровской области и Алтайском крае.


Абонентам предоставляют только мобильный интернет, минуты на звонки и SMS. В компании отметили, что в тарифных планах нет скрытых платежей и платных подписок. Все исходящие звонки по России входят в пакет минут внутри тарифного плана, а остатки переносят на следующий месяц. Доступ к мессенджерам и соцсетям будет безлимитным.


Мобильные номера TTK Mobile по всей России будут начинаться с префикса (958). Новый оператор обещает сохранить номер абонента при переходе от других операторов.


«Рынок очень зрелый, и сейчас очень трудно предложить какие-то уникальные опции, которые могут потрясти рынок и создать долгосрочное конкурентное преимущество одним ударом. Поэтому мы собрали целый пакет преимуществ, которые, на мой взгляд, в совокупности должны работать очень и очень неплохо. Та линейка тарифов, которую мы предлагаем, — по структуре она походит на то, что предлагают операторы, существующие на рынке. Тем не менее мы постарались учесть существующую конъюнктуру и сделали наше предложение оптимальным. Целый ряд абонентов, уверен, с помощью нашего предложения смогут оптимизировать свои затраты. Одним из наших фокусов внимания были цены на услуги междугородней связи, а также на роуминг. В рамках нашей линейки тарифов таковых предложений просто не существует — это означает, что роуминг по стране и межгород абсолютно бесплатен, оставаясь в рамках потребления своего пакета», — рассказал Алексей Ноздрин, советник президента по коммерческой деятельности компании TTK.


Первым абонентам TTK предлагает тарифный план «Первый». Он включает 8 ГБ интернета, 300 минут исходящих звонков и безлимитные SMS. Он стоит 200 рублей в месяц, но это предложение ограниченно. Помимо этого, абонентам доступна линейка из четырёх тарифных планов «Поехали», которые включают от 5 до 24 ГБ интернета, от 200 до 600 минут исходящих звонков и безлимитные SMS. Они стоят 200–600 рублей в месяц.


Ранее TTK заработала в Краснодарском крае, Рязанской, Ростовской и Челябинской областях. Инфраструктуру новому сотовому оператору предоставляет Tele2. В международном роуминге оператор будет работать на условиях Tele2.


Предзаказ на SIM-карты интернет-провайдер TTK запустил в апреле. Компания планирует запуститься во всех регионах России в течение года. Купить SIM-карту TTK Mobile можно на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания ТТК и по телефону 8-800-775-0-775.


В Новосибирске среди других сотовых операторов, которые появились недавно, есть Ростелеком и Yota.

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